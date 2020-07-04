Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Всего в мире по данным на утро 4 июля новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 заразились более 11 млн человек. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в США и по всему миру.

По данным университета на 2:20 мск 4 июля, коронавирус был выявлен у 11 031 905 человек. В мире к настоящему времени скончались 523 777 человек, у которых подтвердился диагноз COVID-19.

Лидером по числу заразившихся и умерших продолжают оставаться США — 2 788 395 инфицированных и 129 306 скончавшихся соответственно. На втором месте Бразилия (1 539 081, 61 884), на третьем Россия (666 941, 9844).

Отметим, что занимая по числу инфицированных третье место, по числу смертей Россия находится на 11 месте.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 1 июля, в мире за сутки число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом увеличилось почти на 164 тыс., достигнув около 10,35 млн. Умерли за последние сутки 4188 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии — 508 055.

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