Абу-Даби, , 02:40 — REGNUM Запрет на выезд из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для совершения туристических поездок отменили власти государства, 3 июля сообщает агентство WAM.

Страну можно покидать как ее гражданам, так и постоянно проживающим в ней иностранцам. При этом лицам старше 70 лет и людям с тяжелыми заболеваниями рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня возобновились пассажирские авиаперевозки между Ираном и ОАЭ, которые были ранее временно прекращены из-за пандемии коронавируса нового типа.

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