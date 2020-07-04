Москва, , 02:29 — REGNUM В машине актёра Михаила Ефремова во время пьяного ДТП в Москве находился только он сам, это установило следствие, сообщил 3 июля журналистам источник, знакомый с ходом расследования.

«Установлено, что машиной управлял Ефремов, пассажиров не было», — сказал он.

По словам источника, указанная информация подтверждается камерами видеонаблюдения, установленными на улице, и об этом же говорят свидетели ДТП. Кроме того, сам Ефремов ранее не отрицал, что сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и при этом не помнит, что с ним кто-то был.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Михаил Ефремов на своём внедорожнике вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автомобиль «Лада». Водитель машины скончался в больнице от полученных травм. Позднее выяснилось, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении артиста возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека»). Днём ранее он заявил о своей непричастности к произошедшему.

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