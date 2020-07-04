Тегеран, , 08:07 — REGNUM 3 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что по стране было зарегистрировано 2566 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19) и 154 смертельных случая, поскольку смертельный вирус продолжает быстро распространяться. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Она также отметила, что 2566 новых случаев заболевания за последние 24 часа, при которых 1483 человек были госпитализированы, составили в общей сложности 235 429 зарегистрированных случаев заражения по стране, а число погибших достигло 11 260.

«К счастью, около 196 446 пациентов выздоровели от этой болезни и были выписаны из больниц, при этом 3123 человека находятся в критическом состоянии и получают лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала она.

Пресс-секретарь далее подчеркнула, что провинции Хузестан, Курдистан, Керманшах, Хормозган, Бушер, Хорасанэ Разави и Илам находятся в состоянии повышенной вирусной опасности, в то время как провинции Тегеран, Фарс, Мазендеран, Хамадан, Зенджан, Систан и Белуджистан, а также Альборз находятся в менее тревожном состоянии.