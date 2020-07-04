Лима, , 01:51 — REGNUM 295 599 случаев заражения SARS-CoV-2 зарегистрировано с начала пандемии в Перу, из них 3 595 — новые, 3 июля сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

Также в республике за сутки зафиксирован 181 погибший от осложнений при COVID-19. Всего в Перу подтверждено 10 226 подобных случаев.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 1 210 пациентов. 185 852 человека выздоровели и выписаны из больниц.

С начала пандемии в Перу было проведено 1 740 969 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня министр здравоохранения Перу Виктор Самора заявил, что в стране наблюдается спад количества новых случаев инфицирования SARS-CoV-2.

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