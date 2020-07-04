Ростов-на-Дону, , 01:36 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор 35-летнему жителю региона, распространившему фейк о принимаемых мерах борьбы с коронавирусом. Суд признал мужчину виновным, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Из материалов уголовного дела по ст. 207.1 УК РФ следует, что мужчина умышленно разместил в одном из мессенджеров видеозапись, которая содержала ложную информацию о массовом конфликте между водителями и сотрудниками ДПС, «выполнявшими задачи по реализации ограничительных мер, которые введены правительством региона в целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции». Запись вызвала бурное обсуждение среди интернет-пользователей и «могла повлечь нарушение условий жизнедеятельности населения и нанести ущерб здоровью граждан».

Свою вину подсудимый признал. Ему назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ.

ИА REGNUM напоминает, что уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд в мае 2020 года.

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