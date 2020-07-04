Приштина, , 07:59 — REGNUM Вечером 3 июля в Национальном институте общественного здравоохранения Косово сообщили, что за сутки в результате обследования 304 образцов в крае было выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом. 117 пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксирован 3118 случаев заражения коронавирусом. Около 60% из них приходится на июнь. 58 человек умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19. Три человека умерли 3 июля. 1724 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 1336 человек, из них более 500 — в Приштине.

Несмотря на рост числа выздоравливающих, эпидемия вновь начинает набирать обороты, что вызывает опасения о необходимости возвращения к мерам строгой изоляции. Пока что правительство Косово ограничилось введением ограничений свободы собраний.

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