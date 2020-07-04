Москва, , 01:30 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации отменила постановление Следственного комитета России о возбуждении уголовного дела в отношении старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Руслана Миниахметова. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что заместитель генерального прокурора России Виктори Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.

Напомним, что в СК подтвердили решение Бастрыкин возбудить уголовное дело в отношении сотрудника центрального аппарата СК, но других подробностей не привели. Уточняется лишь, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ и речь идет о взяточничестве.

Читайте ранее в этом сюжете: В отношении сотрудника центрального аппарата СК возбуждено уголовное дело