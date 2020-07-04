Лондон, , 01:21 — REGNUM В Великобритании 4 июля стартует самый масштабный этап ослабления ограничений, введённых в марте из-за распространения нового коронавируса. В день, который во многих СМИ уже окрестили «Днём независимости» (по аналогии с известным американским праздником), откроются пабы, кафе, рестораны и гостиницы, а также многие другие предприятия и учреждения.

Впервые после трёхмесячного карантина жителям острова можно будет сходить в храм, библиотеку, парикмахерскую или просто в гости.

Вместе с тем, в стране продолжают действовать жёсткие ограничения для всех сфер оказания услуг, предполагающие снижение количества посетителей, соблюдение социальной дистанции, предварительное бронирование и другие. В частности, во время свадебных церемоний запрещается пение, поскольку при нём особенно сильно передаётся инфекция.

Послабления ограничительного режима пока не распространяются на бассейны, спортивные клубы и маникюрные салоны.

«День независимости» официально вводится только в Англии, поскольку Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия обладают правом принимать такие решения самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании для въезжающих на территорию страны из Испании, Франции, Италии, Германии и ряда других государств с 10 июля будет отменён введённый в начале июня из-за коронавируса обязательный двухнедельный карантин.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, собирающего мировую статистику по коронавирусу, в Великобритании новым коронавирусом заразились 285 787 человек, 44 216 носителей SARS-CoV-2 скончались.

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