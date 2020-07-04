Бразилиа, , 01:17 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось на 42 223 и достигло 1 539 081, сообщается на сайте национального совета здравоохранения страны (CONASS).

Помимо этого, за сутки в республике зафиксировано 1 290 смертей среди пациентов с COVID-19. Всего в Бразилии зарегистрировано 63 174 летальных исходов из-за осложнений при данном заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня число случаев заражений коронавирусом в Бразилии превысило 1 млн.

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