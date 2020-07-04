Рабат, , 00:59 — REGNUM В Марокко за прошедшие сутки выявили 319 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 13 228. Также за 3 июля в Марокко от осложнений COVID-19 скончался один человек. Всего с начала пандемии от болезней, вызванных новым коронавирусом, в королевстве скончались 230 пациентов.

Ведомство отмечает, что с начала пандемии в Марокко выздоровели 9160 человек. Их уже выписали из медицинских учреждений. Всего в стране было проведено 719 206 тестов на выявление коронавируса нового типа.