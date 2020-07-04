Москва, , 00:56 — REGNUM В России вступили в силу поправки в Конституцию, обновлённый текст основного закона страны опубликован 4 июля на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Опубликован текст Конституции Российской Федерации с внесёнными в неё поправками, принятыми в результате общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Основной закон страны», — говорится в сообщении.

Текст документа опубликован также в «Российской газете» — официальном издании российского государства.

Напомним, всего в Конституцию внесено 206 поправок. Одним из условий вступления их в силу стало их одобрение гражданами в ходе всероссийского голосования. Оно проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. Поправки поддержали 77,92% граждан при явке 67,97%. Против высказались 21,27% граждан.

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