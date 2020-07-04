Вашингтон, , 00:00 — REGNUM В США условно-досрочно освобожден из тюрьмы педофил Питер Мэллори, ранее приговоренный к тысяче лет лишения свободы, сообщает 3 июля New York Post.

Житель штата Джорджия провел в тюрьме восемь лет, а затем был освобожден по решению Апелляционного суда в мае 2020 года. Суд счёл, что педофил был достаточно наказан и может выйти из тюрьмы.

Питер Мэллори был арестован в 2011 году за хранение детской порнографии.

У него было найдено свыше 26 тыс. файлов с детским порно. Во время суда Мэллори был объявлен «самым активным коллекционером детской порнографии в мире».

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