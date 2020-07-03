Берн, , 23:56 — REGNUM Препарат «Ремдисивир» пока является единственным обнадёживающим антивирусным средством против COVID-19. Об этом заявила на брифинге 3 июля главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

По её словам, на сегодняшний день только этот препарат в ходе тестирований показал определённые результаты. При этом специалистами зафиксировано сокращение случаев госпитализации принимавших его пациентов, но не смертности, отметила представитель ВОЗ.

Напомним, ранее сегодня директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что второй волны пандемии коронавируса может не быть.

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