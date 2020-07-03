Женева, Швейцария, , 23:48 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом выросло в мире за последние сутки более чем на 175 тыс. и преодолело отметку в 10,7 млн, сообщает 3 июля официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, на 3 июля в мире зарегистрировано 10 710 005 случаев заражения.

Кроме того, скончались от COVID-19 во всех странах мира 5032 пациента с таким диагнозом.

Всего в мире зарегистрировано 517 877 летальных исходов заболеваний, связанных с заражением коронавирусом.

ВОЗ отмечает, что большинство случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Северной и Южной Америке, а также в Европе.

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