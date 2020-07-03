Москва, , 23:42 — REGNUM Производитель мороженного «Радуга» не имеет никакого отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей. Об этом 3 июля заявил вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Напомним, что глава Союза женщин России Екатерина Лахова, во время совещания с Владимиром Путиным в видеоформате заявила, что радужные цвета на рекламных щитах или название «Радуга» могут косвенно напоминать о флаге ЛГБТ.

«Наша компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением госпожи Лаховой. Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — сказал Бениаминов.

Он подчеркнул, что производство мороженного будет продолжен несмотря на спорное заявление Лаховой. Однако если властями будет издан «соответствующий акт», то группа компаний «Чистая линия» конечно же подчиниться.

«Но на сегодня мы обладатели торгового знака с красивой этикеткой с нашим мороженым со словом «Радуга». Безусловно, мы будем продолжать его производить, потому что мы считаем, что это символ радости», — отметил Бениаминов.