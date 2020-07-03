Претория, ЮАР, , 23:38 — REGNUM Число случаев коронавирусной инфекции за сутки в ЮАР увеличилось на 9063, что является рекордом с начала эпидемии в стране, 3 июля сообщил минздрав ЮАР.

Согласно опубликованному отчету, в настоящий момент в ЮАР подтверждены 177 124 случаев и 2952 смерти от COVID-19.

Число проверок на коронавирус в ЮАР с начала эпидемии составило уже 1 745 153, что является наибольшим числом тестов на SARS-CoV-2 среди стран Африки.

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