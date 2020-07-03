Берн, , 23:08 — REGNUM Специалисты Всемирной организации здравоохранения не могут с уверенностью говорить о предстоящей второй волне пандемии коронавируса. Об этом 3 июля заявил журналистам директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По его словам, наблюдаемый в ряде стран повторный рост числа выявленных инфицированных может рассматриваться не как вторая волна пандемии, а как ещё один пик, связанный с тем, что вирус ещё не был побеждён окончательно.

Предположения о том, что новая волна пандемии может начаться со сменой сезона, представитель ВОЗ назвал спекуляциями, отметив, что «всегда трудно точно прогнозировать, как будет развиваться ситуация с новым вирусом».

Напомним, ранее сегодня эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове сообщила на брифинге в Женеве, что в организации сформирована специальная рабочая группа, которая займётся изучением мутации коронавируса SARS-CoV-2.

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