Хэфэй, Китай, , 22:59 — REGNUM Эксперты специализированных медицинских центров по противодействию коронавирусной инфекции в городе Хэфэй, административном центре китайской провинции Аньхой, и Приволжском федеральном округе Российской Федерации в г. Нижнем Новгороде провели видеоконференцию, на которой обменялись мнениями по профилактике и борьбе с эпидемией. Об этом 3 июля сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию заместителя начальника аньхойского провинциального Комитета по делам здравоохранения Ду Чанчжи.

По оценкам представителя российской стороны — заместителя главы Минздрава Нижегородской области Алексея Мозалева, проведение мероприятия имеет важное значение для контроля над эпидемией. Чиновник выразил благодарность китайским коллегам за подробные ответы на вопросы об эффективности тех или иных методов лечения инфекции, включая использование методов традиционной китайской медицины.

Напомним, что официальные дружественные отношения между двумя регионами Китая и России были установлены в июле 2014 года. В конференции также участвовали медики и ученые из Татарии, Дагестана, Тывы, Самарской области и других российских регионов.