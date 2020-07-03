Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Разработчики Horizon Zero Dawn назвали дату выхода её ПК-версии. Сегодня, 3 июля, они обновили страницу проекта в Steam.

Желающие приобрести бывший эксклюзив платформы PlayStation смогут сделать это 7 августа 2020 года. Создатели игры также выпустили трейлер, в котором показали функции, которые получит версия игры для персональных компьютеров.

В частности, Horizon Zero Dawn получит поддержку ультрашироких мониторов, высокую частоту кадров, динамическую систему растительности, улучшенные эффекты отражений и другие функции.

Геймеры смогут настраивать качество графики и систему управления. Кроме того, игра получит встроенный инструмент для тестирования производительности.

Релиз Horizon Zero Dawn на консоли PlayStation 4 состоялся 28 февраля 2017 года. Разработкой игры занимается студия Guerrilla Games.

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