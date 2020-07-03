Лондон, , 22:52 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 миллионов к текущему моменту 3 июля, согласно подсчету агентства Reuters.

Максимальный прирост числа случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в США — это более 55 400 случаев, что является новым мировым рекордом.

Число жертв заболевания в мире превышает 520 000 человек. Большая часть погибших от COVID-19, почти 129 000 человек, также в США.

Читайте также: В ВОЗ сформирована рабочая группа по вопросам мутации коронавируса