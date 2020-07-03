Дублин, , 22:49 — REGNUM Ирландский боец cмешанных единоборств Конор Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью отца российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезнования, и покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в московской больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

В октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с Конором Макгрегором, защитив титул чемпиона в лёгком весе.

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