Иерусалим, , 22:42 — REGNUM В Израиле за последние сутки выявлено свыше 1,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, после чего общее количество зарегистрированных случаев SARS-CoV-2 превысило 10 тыс., сообщает 3 июля The Times of Israel.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране началась новая крупная вспышка коронавируса.

При этом он объявил о скором восстановлении ряда карантинных ограничений, отмененных в последнее время.

В частности, он предложил вернуться к практике ограничения численности в 20 человек одновременно присутствующих в храмах любых религиозных конфессий, а также на любых собраниях в закрытых помещениях.

Для культурных и досуговых мероприятий будет установлен предел численности в 50 человек.

Полное восстановление карантина уже объявлено невозможным по экономическим причинам.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами COVID-19 во Франции за сутки стали 18 человек