Тирана, , 07:59 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 3 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 362 человек в стране было выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 33 человека были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании было выявлено 2752 случая заражения коронавирусом. 1592 человека уже излечились. Лечение проходят 999 человек. 72 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние сутки. На стационарном лечении находится 80 пациентов, из них 8 проходят интенсивную терапию и один подключен к аппаратам ИВЛ. Спустя полтора месяца после начала второй волны в стране начало снижаться число активных случаев заражения.

Журналисты отмечают, что способность властей и жителей страны к соблюдению строгих мер уже исчерпана. Страна ждет притока туристов, который поможет хоть как-то смягчить экономический кризис в стране. Тем не менее большинство европейских стран включили Албанию в список стран, нежелательных для посещения туристами

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