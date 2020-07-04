Скопье, , 08:02 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 3 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1454 человек было выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 128 человек были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 6787 случаев заражения, 328 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За 2 июля в стране скончались 7 пациентов. 2876 пациентов уже излечились. Число активных случаев заражения продолжает возрастать и сейчас составляет 3583.

Несмотря на то, что каждый день в стране умирает несколько пациентов с COVID-19, а статистика по распространению инфекции продолжает бить рекорды, 15 июля в стране пройдут парламентские выборы, в настоящий момент проходит избирательная кампания. Тем временем в министерстве здравоохранения уже готовятся к осенней волне пандемии.

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