Москва, , 21:30 — REGNUM В Вооружённых силах по состоянию на 3 июля выявлено 1293 военнослужащих с коронавирусом. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта на текущие сутки установлено 1293 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в госпиталях Минобороны в настоящее время проходят лечение 1027 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения находятся 23 военнослужащих. В изоляторах по месту службы содержатся 55 военнослужащих, ещё 188 — изолированы на дому.

По данным Минобороны, за минувшие сутки после прохождения лечения выздоровели 92 военнослужащих, общее число выздоровевших в Вооружённых силах достигло 6742 человек.

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