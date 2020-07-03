Москва, , 21:25 — REGNUM В Москве перевели в усиленный режим работы бригады ГУП «Мосводосток». Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

«Из-за обильных осадков — в некоторых районах столицы их интенсивность достигает 30 мм в час — аварийные бригады ГУП «Мосводосток» переведены в усиленный режим работы: задействованы более 300 бригад специалистов и 270 единиц техники», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве упавшее дерево блокировало движение поездов голубой ветки метро. Сейчас дерево убрали, движение восстановили.

Также ливень повредил железнодорожную насыпь на участке МЦД-2. К месту ЧП направили два вагона с щебнем, движение электричек восстановили.