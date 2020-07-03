Женева, Швейцария, , 21:11 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сформирована специальная рабочая группа, которая займётся изучением мутации коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила на брифинге 3 июля эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

По её словам, на сегодняшний день учёными по всему миру отслеживается более 50 тысяч цепочек генома коронавируса. Выявленная в феврале этого года мутация D614G была обнаружена в образцах из китайского города Ухань, а также из стран Европы, Бразилии и Мексики.

Представитель ВОЗ отметила, что данную мутацию имеют около 29% всех образцов коронавируса, при этом у специалистов нет свидетельств того, что это ведёт к более тяжёлому течению заболевания.

Эксперты ожидают, что по мере эволюции пандемии вирус будут претерпевать дальнейшие изменения, добавила ван Керкхове.