Москва, , 21:05 — REGNUM Роспотребнадзор до конца 2020 года запретил выезд детей на отдых в лагеря за пределы своего региона, за исключением детей, проживающих в Арктической зоне. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано сегодня, 3 июля, на сайте ведомства.

В постановлении сказано, что дети могут быть отправлены в летние лагеря только в пределах региона проживания. Исключение — дети, проживающие в Арктической зоне России. Ограничение действует как минимум до конца 2020 года.

Кроме того, запрещается до конца текущего года проведение детских лагерей палаточного типа.