Москва, , 20:58 — REGNUM Восстановлена насыпь на участке МЖД между станциями «Тушино» и «Павшино». Об это сообщили 3 июля в пресс-службе Московской железной дороги.

«Железнодорожники восстановили поврежденную от ливня насыпь на участке «Тушино» — «Павшино», — цитирует представителя пресс-службы агентство «Москва».

Согласно информации, к месту отправили два вагона с щебнем. Движение по второму пути открыто.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильного ливня в Подмосковье экстренные службы переведут в режим повышенной готовности.