Красногорск, , 20:48 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к руководителям муниципалитетов и экстренных служб. Запись опубликована 3 июля на его странице в Instagram.

Глава региона поручил перейти в режим повышенной готовности.

«Дождь будет идти всю ночь, и нам нужно быть готовыми справиться с любыми его последствиями», — заявил Воробьёв.

Он также попросил жителей Подмосковья провести вечер дома, потому что на улице может быть опасно.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за упавшего дерева в Москве остановилось движение поездов на Филёвской линии метро.