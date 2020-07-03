Москва, , 20:40 — REGNUM В Москве дерево упало на пути метрополитена. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

ЧП произошло на голубой ветке. Поезда идут только в одну сторону, интервалы увеличены.

«На Филёвской линии временно нет движения поездов от станции «Киевская» до станции «Багратионовская» из-за дерева на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в информации.

Добавим, на Москву 3 июля обрушился сильный ливень с грозой.