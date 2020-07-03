Челябинск, , 20:39 — REGNUM В Челябинске за 2020 год отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» на две дороги больше, чем планировали изначально. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как отмечает вице-мэр Максим Куляшов, это стало возможно за счёт экономии денег при проведении конкурсных процедур. Ранее были планы провести ремонт на 26 объектах, а теперь уже на 28. Также будет больше новых светофоров: не шесть, а десять.

В частности, на улице Молодогвардейцев предстоит привести в порядок около 43 тыс. кв. метров. На это по контракту выделен 31 млн рублей. Работы ведёт одно из местных ООО.