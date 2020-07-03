Москва, , 20:32 — REGNUM Роспотребнадзор установил требования к работе образовательных учреждений, а также объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи. Соответствующее постановление опубликовано на сайте надзорного органа.

Документ устанавливает санитарные правила для создания безопасных условий в школах, детсадах, лагерях, игровых комнатах и других учреждениях. Они будут действовать до 1 января 2021 года и дополнят уже имеющиеся обязательные требования.

Среди новых мер — термометрия детей и взрослых, уборка комнат с применением дезинфицирующих средств, проветривание и обеззараживание воздуха спецоборудованием, соблюдение дистанции в 1,5 м на экзаменах.

В детских лагерях число детей в одном отряде не должно превышать половины от плановой вместимости. Также не допускается организация палаточных лагерей.