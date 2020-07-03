Москва, , 20:09 — REGNUM Многие люди за время карантина ушли в себя или же настолько расслабились, что с началом рабочих будней некоторые столкнулись с чувством неуверенности в своих силах, рассказала ИА REGNUM Наталья Ломилина, практикующий психолог, психотерапевт, Консультативный член профессиональной психотерапевтической лиги.

По словам психолога, людей чаще стали посещать мысли, что не получится довести дело до конца, а также бояться провала и неудач в работе.

В моменты, когда возникают негативные мысли, специалист советует воспользоваться психологической техникой. «Если вы думаете, что у вас не получится, в таких случаях лучше расписать сценарий того, как будут развиваться события. Включите фантазию, проиграйте мысленно самый ужасный сценарий. Ведь в работе человек боится не самого провала, а последствий, которые за этим провалом идут. Подумайте о том, что вам поможет справиться с последствиями фиаско: ваши личные качества, поддержка окружения, финансовая подушка безопасности, профессиональные качества и т.д.», — рекомендует Наталья Ломилина.

Также необходимо составить письменно список того, что и когда у вас в работе получалось. Например, какие качества вам помогли в этом и как вы себя ощущали. «Вспомните ситуации, когда вы были не успешны, как вы смогли это прожить, какие качества вам помогли справиться, что вы из этого взяли, а также какую силу и опыт приобрели. Нужно помнить, что вы уже взрослый человек, а не школьник, который сказал глупость и смеялся весь класс», — говорит психолог.

Стоит отметить, что ошибки — это естественный спутник активного человека. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Ошибки указывают на зоны роста и здесь важно дать место своим чувствам — это может быть грусть или злость, или же досада. А затем сделать анализ: как можно было по-другому, что помешало, что могло помочь, какой опыт я беру с собой и как благодаря этому я стал сильнее. Страх же он всегда про безопасность. Если страшно, возможно, есть опасность. Тогда нужно проверить страх на реальность, есть ли прямая угроза жизни. Например, если страшно выступать на совещании, в данном случае прямой угрозы жизни нет, а страх есть. В таких случаях можно взять страх с собой и идти выступать на согнутых коленях, с дрожащими руками.

«Снизьте градус важности своей персоны. Признайтесь себе и окружающим в своем страхе. Это в школе было страшно, что высмеют. А взрослые могут говорить о своих чувствах и признаваться в своих слабостях. И это признак силы личности. Понаблюдайте за выступлениями известных людей. В фильме «Игры разума» главного героя гениального математика Джона Нэша пригласили на вручение Нобелевской премии. У организаторов было сомнение, стоит ли ему туда приезжать, ведь Нэш шизофреник. В беседе с ними он признается, что действительно видит того, чего нет и принимает препараты. Признается в своей слабости. Снижая градус важности своей персоны, он показывает свою личность — гениального профессора математики, нобелевского лауреата», — отмечает Наталья Ломилина.

На сегодняшний день многие люди ищут волшебного пенделя. Однако, по словам психолога, не всем он нужен. «Нужно сперва спросить себя, а действительно ли вам нужен успех и именно в этой сфере. Это ваша цель или мама-папа-друзья сказали. Если это ваша цель, если вам интересно, то ваши таланты, способности, навыки и умению будут раскрываться и неудач станет меньше. А когда будут, то для вас это будет не трагедия, а опыт. Берите задачи по силам, проговаривая прежде последствия. Например, это могу сделать в такой срок. А это могу попробовать, но сроки будут другими. Если страхи останутся, обращайтесь за поддержкой к специалистам», — советует психолог.