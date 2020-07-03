Екатеринбург, , 20:31 — REGNUM В Екатеринбурге с 6 июля начнётся второй этап гидравлических испытаний теплосетей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Опрессовки продлятся с 6 по 8 июля. Возможны отключения горячей воды. Будет понижена ее температура.

После окончания гидравлических испытаний горячая вода будет поступать в прежнем режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, cроки опрессовок в Екатеринбурге сдвинули ради голосования по поправкам к Конституции.

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