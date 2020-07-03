Москва, , 20:07 — REGNUM Представители суворовских и кадетских объединений России в рамках программы «Внук-сын-отец-дед» чествовали 35 ветеранов-суворовцев, участников Парада Победы 24 июня 1945 года. В мероприятии, организованном благодаря поддержке Правительства Москвы и Комитета общественных связей и молодёжной политики города, приняли участие свыше 200 человек. В их числе — представители Минобороны РФ, ветераны, воспитанники Московского (Горьковского) суворовского военного училища, кадеты и почётные гости. Об этом сообщил организатор торжеств, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

«С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм мы провели встречу с ветеранами-суворовцами, участниками исторического Парада Победы. 75 лет назад, 24 июня 1945 года, по Красной Площади прошёл сводный батальон суворовцев, куда вошли парадные расчёты Московского (Горьковского), Калининского, Орловского и Тульского суворовских военных училищ — всего 800 воспитанников. Некоторые их них здравствуют и проживают в столице. К счастью, нам удалось пригласить 35 уважаемых ветеранов», — рассказал председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

В адрес ветеранов-суворовцев прозвучали поздравления и добрые пожелания. Кадеты московских школ и классов устроили для них концерт, а представители общественности вручили памятные подарки и грамоты. Отдельно ветеранов поздравили выпускники Московского (Горьковского) суворовского военного училища — Герой России Сергей Шаврин и народный артист России Герард Васильев, а также председатель Общероссийской общественной организации «Российское кадетское братство» генерал-полковник Владимир Чиркин.

Владимир Чиркин, командовавший военным парадом на Красной Площади в Москве 9 мая 2013 года, убеждён, проведение парадов имеет огромное воспитательное и патриотическое значение для России. «Это символ того, что мы мощная страна с боеспособными и современными Вооружёнными силами. Это символ духовного единения армии и народа России», — подчеркнул он.

«В формате программы «Внук-сын-отец-дед» собрались четыре поколения суворовцев — участников парадов 24 июня 1945 года, 9 мая 1965 года, 9 мая 1985 года и 9 мая 2005 года. Суворовцы смогли встретиться, дружески пообщаться и поделиться воспоминаниями», — отметил Дмитрий Нестеров. По его словам, программа представляет собой систему доверительных взаимоотношений между воспитанниками, выпускниками и ветеранами одного кадетского образовательного учреждения с разницей возрасте 20 лет.

«Подобная разница в возрасте позволяет создать образ кадетской семьи, фундаментом которой является воспитание духовно-нравственных ценностей, преемственность воинских традиций, обмен жизненным и профессиональным опытом, поддержка и взаимопомощь», — добавил Дмитрий Нестеров.

После официальной церемонии ветераны-суворовцы и участники торжеств возложили цветы к памятнику генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову в Новоконюшенном переулке и почтили минутой молчания великого полководца.