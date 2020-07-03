Москва, , 20:07 — REGNUM Старший следователь СК по особо важным делам Руслан Миниахметов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в СК.

Сообщается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично возбудил против Миниахметова уголовное дело. В свое время Миниахметов расследовал уголовное дело в отношении бывшего начальника главного управления экономической безопасности МВД Дениса Сугробова. Также Миниахметов занимался расследование дела «Кировлеса».

В самом СК имени подозреваемого не назвали, однако подтвердили, что уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере было возбуждено в отношении следователя центрального аппарата комитета.