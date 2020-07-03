Сыктывкар, , 20:03 — REGNUM С 6 июля в Коми начнется детская оздоровительная кампания — в республике откроют три детских лагеря. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Условием для работы лагерей станет их наполняемость до 50% от проектной мощности. Продолжительность смен составит 14 дней.

В первую смену, которая начнется в стационарных лагерях «Чайка», «Мечта» и «Гренада» 15 июля, в связи с эпидемиологической обстановкой приоритет будет отдан детям, проживающим на территориях республики, имеющих возможность осуществить централизованный подвоз детей к месту отдыха автомобильным транспортом. Начиная со второй смены, будет обеспечена возможность перевозки детей железнодорожным транспортом из северных районов Республики Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в регионе коронавирусная инфекция подтвердилась у 64 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии выросло до 3577.