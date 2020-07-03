Москва, , 20:02 — REGNUM Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Лукашевич задержана в рамках уголовного дела о хищении 40 млн рублей. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба МВД России.

Лукашевич уже была доставлена в Тверской суд Москвы, где решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Сотрудники полиции установили, что в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки (министерство было разделено позднее). При этом в реальности никакие работы никто выполнять не собирался.

Вместе с Лукашевич также был задержан чиновник Россотрудничества Михаил Попов. Также рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК России («Мошенничество»). В рамках дела проведено более 30 обысков.