Париж, , 20:01 — REGNUM Генеральный прокурор Франции заявил о начале предварительного расследования в отношении бывшего главы правительства Эдуара Филиппа и экс-министров здравоохранения Оливье Верана и Аньес Бюзен, сообщает 3 июля телеканал BFMTV.

По утверждению телеканала, расследование связано с жалобами на действия правительства в период пандемии коронавируса.

«После пандемии COVID-19 во Франции было подано 90 жалоб на премьер-министра и нескольких других министров предыдущего правительства», — цитирует слова генпрокурора телеканал.

По девяти жалобам будет начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Эдуара Филиппа. Новым главой кабмина Франции стал Жан Кастекс.

Читайте ранее в этом сюжете: Путь до кресла премьер-министра Франции: о биографии Жана Кастекса