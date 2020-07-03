Архангельск, , 19:45 — REGNUM Архангельский минздрав отметит медработников, благодаря которым от COVID-19 выздоровел пациент, который месяц был подключен к аппарату ИВЛ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM на брифинге сообщил министр здравоохранения Антон Карпунов.

«Искусственная вентиляция легких — очень агрессивная методика. Спустя определенное время — примерно через 14−16 дней — могут начаться необратимые или частично обратимые изменения с дыхательной системой. Месячное нахождение на ИВЛ и перевод на самостоятельное дыхание — это серьезный случай, который заслуживает внимания. Это результат эффективного применения своих навыков в их лучшем проявлении и результат слаженных действий всего коллектива — люди работают сменами и очень важно обеспечить преемственность в работе с пациентами. Мы безусловно отметим сотрудников. Этот случай не будет забыт», — заявил Карпунов.

Министр также сообщил, что выздоровление котласского пациента — не единственный случай, заслуживающий особого внимания.

«Есть у нас случай с меньшим количеством времени, проведенным (пациентом — ред.) на ИВЛ, но с гораздо более тяжелым течением болезни — врачи областной больницы боролись за жизнь мужчины чуть старше 45 лет, который был на аппарате ИВЛ 16 дней. Сейчас он дышит самостоятельно», — рассказал Карпунов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Архангельской области от COVID-19 вылечились 3127 человек.