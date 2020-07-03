Нижний Новгород, , 19:42 — REGNUM В Нижегородской области возобновляют работу детские санатории, в том числе оказывающие реабилитационные услуги. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Правда, ситуация по-прежнему требует повышенных мер безопасности. И госпитализация, и санаторно-курортное лечение будут организованы в строгом соответствии с санитарным законодательством и эпидемиологической обстановкой», — отметил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, для каждого учреждения определена своя дата начала работы. Так, детский санаторий «Городец» откроется 15 июля, Детский психоневрологический санаторий «Павловский» — с 16 июля, санаторий «Большая Ельня» — 17 июля.

Учреждения будут работать при заполняемости только на 50% от коечной мощности, длительность смены не будет превышать 14 дней. Сотрудники будут работать в закрытом режиме — без посещения мест проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в Нижегородской области были возобновлены профилактические прививки детям первого года жизни, а с 15 июня 2020 года — детям до 18 лет. Также с 1 июня уже получают плановую амбулаторную и стационарную медицинскую помощь дети с хроническими заболеваниями.