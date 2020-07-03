Чебоксары, , 19:34 — REGNUM В Чувашии летние загородные детские лагеря в этом году открывать не будут. Соответствующее решение принято сегодня, 3 июля, на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики.

Один из основных вопросов касался открытия загородных лагерей. Они должны были принять воспитанников 1 июля, но после долгого обсуждения члены оперативного штаба «сошлись во мнении, что этим летом их открывать нецелесообразно».

Исключение составит республиканский детский санаторий «Лесная сказка», где кампания начнётся 15 июля. Связано это с тем, что дети здесь проходят реабилитацию под присмотром опытных медицинских работников.

Врио главы Чувашии Олег Николаев констатировал, что принимаемые меры дают результат и эпидемиологическая ситуация не усугубляется.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально не исключалось, что в Чувашии детские лагеря могут начать оздоровительную кампанию 1 июля, но окончательное решение оставалось за оперативным штабом.

Напомним, в Чувашии подтверждено 5253 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2960 пациентов, скончались 34 человека.