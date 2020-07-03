Новосибирск, , 19:27 — REGNUM Следователи обратились к новосибирцам с просьбой помочь найти несовершеннолетнего подростка из Заельцовского района Новосибирска Олега Иванова, 2005 года рождения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, 1 июля 2020 года подросток с отцом приехали на остановку «ТЭЦ 5» в Октябрьском районе города. Они пошли по лесной дороге в направлении МЖК «Восточный». По пути им встретился мужчина с большой собакой. Подросток, испугался собаку и стал уходить в сторону поля. Отец в это время просил хозяина пристегнуть питомца. После разговора мужчина обнаружил, что ребёнок пропал.

В ведомстве уточнили, что подросток нуждается в медицинской помощи, страдает аутизмом.

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следователи назначили доследственную проверку.