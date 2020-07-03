Лондон, , 19:22 — REGNUM Количество умерших от COVID-19 за последние сутки увеличилось в Британии на 137 человек, сообщает 3 июля минздрав страны.

С учетом этих данных, общее число жертв эпидемии достигло в Британии отметки 44 131.

За тот же период количество заразившихся увеличилось на 544, что доводит общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом до 284 276.

При этом отмечено, что днём ранее за сутки умерли 89 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта официально объявила вспышку коронавируса пандемией. С тех пор в мире было выявлено свыше 10 млн случаев заражения.

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