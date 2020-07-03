Женева, Швейцария, , 19:08 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет готова отчитаться о проверке лекарств от COVID-19 в течение двух недель, 3 июля сообщает пресс-центр ВОЗ.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что пока организация продолжает испытания лекарств, которые могут быть эффективными при лечении пациентов с COVID-19.

На том же брифинге директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан отметил, что о вакцине против коронавируса говорить рано. Потенциальные вакцины могут показать эффективность к концу года, и только после этого возможно их массовое производство.

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