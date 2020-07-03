Рим, , 19:07 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 3 июля, в Италии умерли 34 833 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 15 (днем ранее — на 30), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Выздоровели 191 467 человек, за день этот показатель увеличился на 384 (днем ранее — на 366).

Число подтвержденных носителей выросло на 223 (днем ранее — на 201). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 241 184. В настоящее время заражены 14 884 человека — на 176 меньше, чем днем ранее. Число актуальных случаев коронавируса снижается с конца апреля.