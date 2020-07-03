Кемерово, , 18:58 — REGNUM В Кемеровской области с 5 июля отменяется 14-дневный карантин для пассажиров авиарейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Анапы, Симферополя и Сочи. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Сергей Цивилёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Решение принято с учётом позиции главного государственного санитарного врача по Кемеровской области.

Уточняется, что жители Кузбасса и гости региона, прибывающие из других городов, по-прежнему будут отправлены на 14-дневный карантин. Жители области проведут его в домашних условиях, гости — по месту прибытия (кроме гостиниц и общежитий) или в обсерваторе.