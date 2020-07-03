Кемерово, , 18:48 — REGNUM В Кузбассе с сегодняшнего дня, 3 июля, стартовал основной этап сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Первые в этом году экзамены по географии, литературе, информатике и ИКТ сдали 3 156 кемеровских выпускников. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации правительства региона.

ЕГЭ по русскому языку состоится 6 и7 июля, по математике — 10 июля, по обществознанию — 16 июля. ЕГЭ будут сдавать более 11,5 тыс. выпускников. Экзамены пройдут в 77 пунктах проведения.

«Сегодня я вместе с наблюдателями дистанционно оценил работу пунктов проведения экзаменов, убедился, что там обеспечена безопасность и комфортные условия», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв.

На базе кемеровских вузов в очном и дистанционном режиме созданы центры онлайн-наблюдения — наблюдатели и специалисты по видеосвязи следят за проведением экзаменов и контролируют соблюдение мер безопасности.

Во всех пунктах проведения ЕГЭ организованы регулярные уборки, в аудиториях стоят дезинфекторы воздуха, предусмотрены антисептики для обработки рук, все сотрудники пунктов работают в средствах индивидуальной защиты.